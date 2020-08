Am 13. September 2020 werden in NRW die Gemeindevertreter und die Bürgermeister neu gewählt. In vielen Gemeinden und Städten gibt es Probleme mit der jetzigen Politik, aber auch hausgemachte wie z.B. Haushaltsdefizite durch Prestigeobjekte.

Auch in Bochum liegt nach Ansicht zahlreicher Bürger noch vieles im Argen. Der soziale Wohnungsbau, die Sanierung von Schulen, die kostenlose Girokontoführung bei der Sparkasse für Bedürftige und der Wegfall der Gebühren bei Kartenzahlung, der Erhalt von landwirtschaftlicher Nutzfläche, die Verkehrspolitik, z.B. Ausbau des Radwegeverkehrsnetz und weitere Optimierung des ÖPNV, sind einige dieser Schwerpunkte.

Wie auch bei vergangenen Kommunalwahlen, findet eine öffentliche Diskussion mit Vertretern mehrerer örtlicher Parteien und der Bochumer Montagsdemo statt. Zusagt haben die Kandidaten Alexander Knickmeier (SPD), Kenan Yildiz (CDU), Volker Steude (Stadtgestalter) und Leòn Beck (FDP).

Die Veranstaltung ist am Montag, 10.08.20, um 18.00 Uhr am Husemannplatz in der Bochumer Innenstadt, selbstverständlich unter Corona-Bedingungen. Die Montagsdemo erwartet eine spannende Debatte auf Augenhöhe.

Für die Bochumer Montagsdemo

Ulrich Achenbach

Christoph Schweitzer

Moderatoren