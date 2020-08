Reiserückkehrer, die aus Risikogebieten kommen, müssen sich verpflichtend einem Corona-Test unterziehen. Das ist korrekt, aber bis zu einem Vorliegen des Ergebnisses haben sich diese Touristen sofort in Quarantäne zu begeben. Unabhängig davon, wann die Testergebnisse vorliegen, ist ein sofortiges Absondern allein schon aus dem Grunde nicht möglich, weil die meisten Reiserückkehrer zwingend einkaufen müssen. Bis auf wenige Ausnahmen sind nämlich die Kühl- und Gefrierschränke leer, außerdem fehlt es an Brot, Gemüse usw.

Diese Menschen sofort in die häusliche "Gefangenschaft" zu verbannen, ist unzumutbar. Zumindest muss ihnen das Einkaufen des Lebensnotwendigen gestattet werden. Das ist auch kein gesundheitliches Risiko für die anderen Kunden, da überall in Läden wie auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht gilt.

Im Übrigen ist auch nicht hundertprozentig gewährleistet, dass die in Quarantäne Stehenden regelmäßig mit Lebensmittel und sonstigen Gütern für den täglichen Bedarf aus externen Quellen versorgt werden. Nicht jeder hat Bekannte oder Nachbarn, die Einkäufe übernehmen oder den notwendigen Gang zur Bank, Post usw. sicherstellen. Auch auf die Lieferdienste von Einzelhändlern ist nicht immer Verlass, häufig entstehen auch Mehrkosten für die Anlieferung.

Besonders dramatisch ist die Lage für in Quarantäne stehenden bedürftigen Menschen, die völlig allein stehend sind. Sie können die teuren Lieferdienste der Einzelhändler aus ihren Transferleistungen nicht bezahlen. Auch freiwillige private Dienste für Einkäufe sind nicht immer verfügbar. Diese Bedürftigen sterben dann wohl weniger an Corona als an Hunger! Was ist, wenn diese Personen noch Tiere haben wie Hunde, die ausgeführt werden müssen???

Diese Problematik habe ich bereits im März 2020 dem Oberbürgermeister der Stadt Bochum geschildert. Außer einem Zwischenbescheid im März 2020 habe ich bisher (fast ein halbes Jahr später!) noch keine aussagekräftige Antwort von Herrn Eiskirch erhalten!

Unabhängig davon appelliere ich an jeden, jetzt noch Urlaub in Corona-Risikoländern zu machen. Auf jeden Fall dürfte dann der vorgeschriebene Test auf Covid19 nicht mehr kostenlos für diese Reiserückkehrer sein. Wer sich eine Flugreise leisten kann, hat auch Geld für den Corona-Test! Wenn Gesundheitsminister Spahn davon spricht, Gesundheitsteste können keine soziale Frage sein, frage ich mich, warum dann nicht der Regelbedarf für Hartz IV - Empfänger oder Bezieher der Sozialhilfe nach dem SGB XII aufgrund der Coronakrise erhöht wurden!!

Persönlich bin ich in einer "glücklichen Lage". Da ich Rentner mit niedrigem Einkommen bin, stellt sich für mich erst gar nicht die Frage nach einer Urlaubsreise, selbst nicht im Inland. Urlaubsreise ist für mich ein Fremdwort. Die nähere Umgebung von Bochum ist so schön, dass ich auf Urlaubsreisen im Übrigen verzichten kann. Es ist mir aber möglich, einmal monatlich eine Tagesfahrt z.B. ins Sauerland zu machen - selbstverständlich nur mit dem NRW Ticket Schönes Wochenende (ÖPNV) zu 31,00 Euro.