Altenbochums Prellballer und Prellballerinnen haben sich am letzten Spieltag der Bundesliga in Meinerzhagen für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Dabei setzten sich die Bochumer in engen Spielen durch und holten die nötigen Punkte.



Mit jeweils einer Niederlage haben die Spieler vom TV Frisch-Auf Altenbochum die Saison abgeschlossen und sich damit für die anstehenden Deutschen Meisterschaften Ende März qualifiziert.

Bei den Frauen setzten sich Melanie Breidenbach, Melanie Czollmann und Sonja Schmitt sowohl gegen Essen-Altendorf, gegen den Ausrichter TuS Meinerzhagen und den TV Winterhagen als auch gegen den TV Berkenbaum II durch.

Bei den Männern konnte sich das Dreierteam Marcel Nachtigall, Marius König und Maurice Nachtigall zunächst gegen den ATV Bonn durchsetzen. Am Ende steht für Frisch-Auf Altenbochum I Platz zwei in der Bundesliga Mitte.

Nun richten die Mannschaften den Blick auf die Deutschen Meisterschaften.

Vom 28. bis 29. März wird in der Sporthalle des Schulzentrums Rothenstein in Meinerzhagen um den Titel gekämpft.