In den letzten beiden Spielen der Regionalliga-Saison 2019/20 konnten die Black Panthers Bochum ihrem Punktekonto nichts Zählbares hinzufügen.

Die erste Begegnung gegen den späteren Vizemeister ASV Köln hielten die Panther bis zur Mitte der Partie offen. Ein unglückliches Eigentor der Kölner brachte die Bochumer in der 15. Minute sogar in Führung. Durch einen Doppelschlag in der 23. und 24. Minute kamen die Domstädter allerdings auf die Siegerstraße. Die Panther konnten auch zwei Kölner Strafzeiten nicht ausnutzen, da sich bei beiden Gelegenheiten kurze Zeit später auch ein Bochumer Spieler auf die Strafbank begeben musste.

Der dritte Gegentreffer zu Beginn des Schlußabschnitts entschied diese Begegnung, in der vielleicht mehr zu holen gewesen wäre, endgültig.

Endergebnis: Black Panthers Bochum – ASV Köln 1:3 (1:0 , 0:2 , 0:1)

Tore: Eigentor ASV Köln (1x)

Assists: - - -

In der zweiten Begegnung zeigte der spätere Meister SSF Dragons Bonn 2, warum diese Mannschaft den Regionalliga-Titel zu Recht errungen hat.

Bereits im ersten Drittel erzielten die Bonner sieben Treffer gegen die Black Panthers, die dem schnellen Kombinationsspiel außer Holm Heistermanns Anschlußtreffer zum zwischenzeitlichem 1:2 nichts entgegensetzen konnten.

Das zweite Drittel ging für die Panther mit 1:5 fast genauso deutlich verloren (Treffer: Sascha Großmann), deren eigene Angriffsversuche heute zu oft durch Unkonzentriertheiten selbst frühzeitig beendet wurden. Im Schlußdrittel funktionierte die Panther-Offensive wieder besser und Konstantin Runte erzielte noch zwei Bochumer Treffer.

Endergebnis: Black Panthers Bochum – SSF Dragons Bonn 2 4:14 (1:7 , 1:4 , 2:3)

Tore: Konstantin Runte (2x), Holm Heistermann (1x), Sascha Großmann (1x)

Assists: Willi Eßer (2x), Bertram Wagner (1x)

Ein abschließendes Fazit zur ersten Regionalliga-Saison:

Als Aufsteiger haben sich die Black Panthers in dieser Spielzeit sehr gut verkauft. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie mit jedem Gegner mithalten kann. An nicht so optimalen Tagen offenbarte sich aber auch die größere Erfahrung der etablierten Regionalligamannschaften. Diese Saison ist auf jeden Fall ein stabiles Fundament, auf dem in der Sommerpause aufgebaut werden kann, um in der kommenden Saison richtig anzugreifen.