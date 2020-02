Am kommenden Samstag (15.02.2020) geht die Reise für die erste Mannschaft der Black Panthers Bochum in der Floorball-Regionalliga NRW nach Erkrath. Gegner sind dann die DJK Holzbüttgen 2 und die Dümptener Füchse 2.

An diesem Spieltag ist Platz vier für die Panther in theoretischer Reichweite. Dazu muss es allerdings in beiden Spielen optimal laufen, gingen doch beide Hinspiele verloren.

Mit einer ähnlich kompakten und konzentrierten Mannschaftsleistung wie beim 5:3-Sieg gegen den ASV Köln kann das Punktekonto der Panther am Sonntag allerdings durchaus aufgestockt werden.

Die Hinspiel-Ergebnisse:

19.10.2019 DJK Holzbüttgen 2 – Black Panthers Bochum 5:3 (2:2 , 1:1 , 2:0)

26.01.2020 Black Panthers Bochum – Dümptener Füchse 2 6:12 (2:3 , 2:1 , 2:8)

Die Spieltermine:

15.02.2020, 10.00 Uhr: Black Panthers Bochum – DJK Holzbüttgen 2

15.02.2020, 11.30 Uhr: SG Hochdahl-Aachen – Dümptener Füchse 2

15.02.2020, 13.30 Uhr: SG Hochdahl-Aachen – DJK Holzbüttgen 2

15.02.2020, 15.00 Uhr: Dümtpener Füchse 2 – Black Panthers Bochum

Der Spielort:

Sporthalle Gymnasium Neandertal

Heinrichstraße 12

40699 Erkrath