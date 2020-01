Beim vergangenen Verbandsligaspieltag konnte die zweite Mannschaft der Black Panthers am Sonntag (19.01.2020) in Köln noch nicht die erhofften nächsten Punkte einfahren.

Im ersten Spiel gegen Tabellennachbarn DJK Holzbüttgen 3 rechneten sich die Panther durchaus Chancen auf zumindest einen weiteren Teilerfolg aus. Nach ausgeglichenem Start brachte Maurice Sterna die Panther in der 10. Minute zu diesem Zeitpunkt verdient in Führung. In den folgenden Minuten verpassten die Black Panthers allerdings, diese Führung auszubauen, so dass Holzbüttgen nach zwei Teffern mit 2:1 in die erste Pause ging.

Im Mitteldrittel erhöhte die DJK den Druck auf das Bochumer Tor, so dass die Torchancen für die Panther weniger wurden. Ein Bochumer Treffer zu diesem Zeitpunkt hätte dem Spiel möglicherweise eine andere Wendung gegeben, doch Holzbüttgen baute den Vorsprung bis zur zweiten Pause auf 4:1 aus. Der fünfte Holzbüttgener Treffer im Schlussabschnitt stellte dann den Endstand her.

Endergebnis: DJK Holzbüttgen 3 - Black Panthers Bochum 2 5:1 (2:1 , 2:0 , 1:0)

Tor: Maurice Sterna

Assist: Jan-André Kuttke

Kurz darauf ging es in die zweite Begegnung gegen Gastgeber ASV Köln 2. Die Bochumer Defensivtaktik ging gegen die Domstädter nur bedingt auf. Der Kölner Torreigen begann mit einem Doppelschlag in der sechsten und achten Minute. Erst dann konnten die Panther das Spiel bis zur Pause ausgeglichener gestalten.

Im Mittelabschnitt gelang es den Panthern wiederum nicht, lange genug ohne Gegentor zu bleiben. Mit drei ASV-Treffern nach einer, vier und sieben Minuten war mehr als nur die Vorentscheidung gefallen.

Die Panther starteten mit ihrer besten Angriffsphase des Spiels in das Schlußdrittel, doch vor dem Kölner Tore war heute die „Zutritt-verboten“-Kette aufgehängt. Statt des ersten Bochumer Tores erhöhte der ASV mitten in der Panther-Druckphase auf 6.0.

Ein unglückliches Gegentor per Freischlag vier Sekunden vor Schluss besiegelte dann die deutliche 0:7-Niederlage für die Panther.

Endergebnis: ASV Köln 2 – Black Panthers Bochum 2 7:0 (2:0, 3:0 , 2:0)

Tore: - - -

Assists: - - -

Ein Fazit:

Der Aufwärtstrend im Spielsystem der Black Panthers 2 ist im Vergleich zum Saisonbeginn unverkennbar. Die immer bessere Abwehrarbeit macht es den starken Gegnern in der Verbandsliga schwerer, Tore gegen die Panther zu erzielen. In den folgenden Wochen wird das Team weiter an den bekannten Baustellen arbeiten, so dass auch offensiv demnächst mehr Zählbares herausspringen wird.

Der letzte Verbandsligaspieltag findet am 15.03.2020 wiederum in Köln statt. Gegner sind dann SG Roxel-Steinfurt und BTG Teutonia Bielefeld.