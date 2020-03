Sie sind schon seit mehr als 25 Jahren als gute Geister im Augusta Seniorenheim am Kesterkamp unterwegs, die ehrenamtlichen Helferinnen des Frauenkreises der evangelischen Kirchengemeinde in Linden. Regelmäßig besuchen die Damen die Bewohnerinnen und Bewohner. Die engagierten Frauen erzählen Geschichten, singen in gemütlicher Runde oder lesen vor.

Drei der engagierten Frauen sind schon von Anfang an dabei: Ruth Schuh, Grete Donaj und Ilse Schrader (im Bild von links) kommen also seit 25 Jahren jede Woche, um für Kurzweil und Abwechslung zu sorgen. Dabei übernehmen die Ehrenamtlichen aber auch gerne so manche kleine Einkaufsbesorgung oder begleiten die Bewohnerinnen und Bewohner persönlich beim Spaziergang.

Dafür bedankten sich jetzt Bewohner, Bewohnerbeirat und Mitarbeiter. Einrichtungsleiter Christian Kröll (mit im Bild) überreichte den drei Jubilarinnen das goldene Kronenkreuz der Diakonie sowie Ehrenurkunden vom Seniorenheim. Gratuliert haben auch Ergotherapeutin Margot Lichtmess und Maria Brünsch als Pflegedienstleiterin des Augusta Seniorenheims.

In ihren Dank mit einbezogen haben alle Gratulanten aber auch die vielen anderen Ehrenamtlichen, die mit viel Engagement immer wieder Feste, Sing- und Spielkreise mitgestaltet oder auch für musikalische Unterstützung gesorgt haben.