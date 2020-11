Im Frühsommer 2019 hatte Martin C. Roos das Marie-Curie-Gymnasium besucht. Seine Mission: Als radelnder Reporter alle Bundesländer von Nord nach Süd mit dem Fahrrad zu durchqueren, jenseits der großen Städte Menschen jeden Alters und jeder Herkunft zu treffen und sie zu ihrer Wahrnehmung des Ist-Zustandes Deutschlands ein Jahr vor dem großen Jubiläum der Deutschen Einheit zu befragen. Seine Fragen: Wie nehmen die Menschen Deutschland wahr? Was beschäftigt sie im Jahre 2019? Wie haben sie sich ihr Leben eingerichtet und welche Herausforderungen machen Angst – welche Erlebnisse geben Mut?

Auch das Marie-Curie-Gymnasium Bönen lag auf seiner Route, nachdem über die Lehrerin Heike Harlinghausen der Kontakt hergestellt worden war. An einem heißen Frühsommertag nahmen dann SV-Lehrer Tom Caffier und eine neugierige Runde an gut gelaunten SV-Schüler*innen den radelnden Reporter mit einer Stärkung und ausreichend Getränken auf dem Oberstufenschulhof in Empfang. Eine lebhafte und spannende Diskussion über Deutschland, das West-Ost-Verhältnis, Protestwähler und -haltung entspann sich, der WA berichtete direkt am nächsten Tag unter der Überschrift „Wie tickt Deutschland?“

Im Frühherbst 2020 ist passend vor dem Tag der Deutschen Einheit die Reisereportage im Buchformat unter dem Titel „Zwei Räder – ein Land. Mit dem Fahrrad durch alle Bundesländer: Deutschland in 2451 Kilometern“ erschienen ( tredition Verlag, zu erwerben online oder über den Buchhandel oder über riffreporter.de/deutschland) – und Lehrer Tom Caffier und die Schüler*innen der SV freuen sich sehr, dass ihnen ein Kapitel gewidmet worden ist. Die herzlichen Grüßen geben sie zurück: „Danke, Herr Roos, für die spannende Begegnung! Vielleicht radeln Sie mal wieder am MCG vorbei – dann schauen Sie doch bitte `rein!“