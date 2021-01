Bottrop. Vier Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Bottrop haben am Freitag, den 15. Januar, ihre zweieinhalbjährige Ausbildung zum Notfallsanitäter erfolgreich abgeschlossen. Stefan Warych, Daniel Krzyzowski, Michael Kapahnke und Benjamin Schweiger sind die ersten Brandmeister in Bottrop, die eine sogenannte „Vollausbildung“ absolviert haben. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung im Rettungsdienst konnten sie ihre Ausbildung zum Notfallsanitäter verkürzen. Zum Abschluss bekamen die vier Mitarbeiter ihre Ernennungsurkunde zum Notfallsanitäter überreicht.

Die ausgebildeten Notfallsanitäter starteten im Oktober 2018 ihre Ausbildung an der Feuerwehr- und Rettungsakademie Bocholt, die als Kooperationspartner der Feuerwehr Bottrop die theoretischen und praktischen Ausbildungen durchführt. Zusätzlich absolvierten die Auszubildenden mehrere Krankenhauspraktika in allen Fachabteilungen. Auf dem Lehrplan standen auch Praktika auf der Lehrrettungswache der Feuerwehr, um das theoretische Wissen praktisch anzuwenden und zu vertiefen. Die Praxisanleiter des Rettungsdienstes standen hier mit Rat und Tat den angehenden Notfallsanitätern zur Seite. Die Ausbreitung des Coronavirus stellte den Ausbildungsplan vor besondere Herausforderungen: Insbesondere die Durchführung der praktischen Unterrichtsstunden per Videokonferenz waren für Ausbilder und Teilnehmer ungewöhnlich. Hinzu kam, dass Krankenhaus- und Rettungswachenpraktika unter besonderen hygienischen Bedingungen und zeitlich versetzt durchgeführt werden mussten. Trotz der außergewöhnlichen Situation haben die vier Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr im Dezember 2020 mit ihren insgesamt acht Abschlussprüfungen begonnen und konnten in schriftlichen, mündlichen sowie praktischen Abfrageteilen die Prüfer von ihrem Wissen überzeugen.

Das Berufsbild des Notfallsanitäters ersetzt die bisherige Qualifikation des Rettungsassistenten und wurde 2014 durch das Notfallsanitätergesetz erstmalig beschrieben. Mit diesem Gesetz wurde ein neues Berufsbild in der Notfallrettung geschaffen. Die Notfallsanitäterausbildung ist die höchstmögliche Qualifikation des nichtärztlichen Personals im Rettungsdienst und umfasst weitreichende Kompetenzen in der Patientenbehandlung.