Bereits am letzten Montag kam es in Bottrop zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 22-Jähriger aus Gladbeck im Rahmen von Feierlichkeiten einen 28-jährigen Gladbecker durch Stiche mittels eines Messers lebensgefährlich verletzt haben.



Die beiden Männer gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll der 22-Jährige den 28-Jährigen körperlich angegangen sein. Der Tatverdächtige flüchtet zunächst vom Tatort. Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, stellte er sich schließlich auf der Polizeiwache Recklinghausen. Hier konnte er vorläufig festgenommen werden. Sein Rechtsanwalt hatte dies im Vorfeld bereits telefonisch angekündigt. Am Mittwochvormittag wurde der 22-Jährige dem zuständigen Haftrichter vor dem Amtsgericht Essen vorgeführt. Dieser verkündete den bereits zuvor erlassenen Haftbefehl. Dem Gladbecker wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Für die Ermittlungen ist eine Mordkommission eingerichtet worden.