Der Kunstkalender der Janusz-Korczak-Gesamtschule erscheint zum 35. Mal!

Zum 35. Mal erscheint nun der Schulkunstkalender der Janusz-Korczak-Gesamtschule Bottrop. Er zeigt auch in diesem Jahr einen Querschnitt von Schülerarbeiten der SI und SII. Es sind Ergebnisse von unterschiedlichsten Gestaltungsaufträgen aus dem Kunstunterricht.

Aufgrund der durch Corona bedingten besonderen Unterrichtssituation in 2020 sind einige der Arbeiten aus früheren Schuljahren.

Sponsoren sind auch in diesem Jahr die Sparkasse Bottrop sowie der Förderverein der JKG.

Der Kalender kann ab sofort zum Preis von € 5,- in den Schulsekretariaten beider Standorte der JKG an der Horster Straße 114 als auch am Nebenstandort in der Beckstraße 133 erworben werden.

Die Einnahmen aus dem Verkauf des Kalenders sollen für den Erwerb weiterer Bilderrahmen für beide Schulgebäude genutzt werden.

Kontakt: Schulsekretariat Horster Str. 114, 46236 Bottrop, Fon: 70 94 70

E-Mail: janusz-korczak-gesamtschule@bottrop.de