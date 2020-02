Zu einem ganz besonderen Konzert lädt das Kulturamt Bottrop und der Städtische Musikverein Bottrop am 8. März 2020 um 18 Uhr in die Liebfrauenkirche ein.

Auf dem Programm stehen ausschließlich Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy (1808-1847). Das Publikum erwartet große Musik eines der ganz großen Komponisten der Romantik mit einer atemberaubenden Dynamik.

Es beginnt der Frauenchor des Städtischen Musikvereins rechts an der kleinen englischen „Postill“-Orgel mit drei Motetten des Meisters: „Veni Domine“, „Laudate pueri“ und „Surrexit pastor bonus“. Wir hören drei recht intime Sätze nur mit Orgelbegleitung.

Der ganze Chor singt dann mit Unterstützung des sehr großen Orchesters die Hymne „Hör mein Bitten“, bei der die Solistin Judith Hoff, Sopran, im Mittelpunkt steht. Im viktorianischen England, wo Felix Mendelssohn Bartholdy ein sehr hohes Ansehen genießt, war dieses Werk eine seiner bekanntesten Kompostionen. Das Publikum wird hören, warum.

Die dann folgende 2. Sinfonie Mendelssohn Bartholdys hat den Beinamen „Lobgesang“, ist sie doch eine jener seltenen Sinfonien, in der der Chor ein gewichtiges Wort mitzusingen hat. In dieser „Sinfoniekantate“ steht der Chor sogar im Mittelpunkt. Der erste instrumentale Teil besteht aus drei Sätzen und greift allerorten das später beherrschende Thema auf. Dem folgen neun Sätze für Chor und Solisten. „Alles was Odem hat, lobe den Herrn!“ heißt es an den ganz markanten, gewaltigen Stellen. Es sind dies seltene, große, großartige und berührende Momente der Oratorienmusik, die jeden Musikliebhaber verzaubern werden. Friedrich Storfinger will mit diesem Konzert seine mittlerweile 30-jährige Arbeit beim Städtischen Musikverein Bottrop „krönen“. „Dies ist mit Abstand das größte Orchester der letzen 30 Jahre“ läßt Storfinger wissen.

Es singen Judith Hoff, Sopran, Esther Borghorst, Alt und Jörg Nitschke, Tenor. Die Orgel spielt Wolfgang Schwering. Es musiziert das Folkwang Kammerorchester Essen. Die Gesamtleitung hat Friedrich Storfinger. Im Bild Friedrich Storfinger am Pult mit dem Folkwang Kammerorchester Essen und dem Städtischen Musikverein Bottrop.

Karten zum Preis von 19,- € (ermäßigt 12,- €) sind erhältlich an der Theaterkasse im August- Everding-Kulturzentrum, Blumenstraße 12-14, Telefon 02041/ 70-3308, an den Vorverkaufsstellen west:ticket und an der Abendkasse.