Auch für das kommende Schuljahr 2021/2022 plant die Hauptschule Welheim wieder die Einrichtung von 5er Klassen. Es werden wieder Kinder für den 5. Jahrgang aufgenommen. Das bedeutet, dass zum kommenden Schuljahr 2021/22 Eltern und Erziehungsberechtigte ihr Kind an der Hauptschule Welheim anmelden können. Die Klassen 5 bis 7 werden am Teilstandort an der Blankenstraße in kleinen Klassenverbänden im Klassenlehrersystem unterrichtet. Dieses ist besonders für die Kinder wichtig, denen es schwer fällt, sich in einem großen Schulsystem heimisch zu fühlen. Ab Montag, den 25.2.2021 ist die Hauptschule Welheim zum Thema Schulanmeldung telfonisch Mo. - Fr. in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr zu erreichen (Tel.: 02041-375700). Die beiden QR-Codes führen direkt zur Homepage der Haptschule Welheim sowie zu einem Info-Film der Schule.