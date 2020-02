Am 12. Februar konnte die Schülervertretung der Janusz-Korczak-Gesamtschule dem Vorsitzenden der „Bottroper Tafel“, Herrn Kruse, 400 Euro überreichen. Die Schülerinnen und Schüler sammelten das Geld im Rahmen ihres jährlichen Sponsorenlaufs und durch den Verkauf von Nikolauskarten. In den Sitzungen der Schülervertretung war entschieden worden, dass das Geld für einen guten Zweck eingesetzt und an eine Bottroper Einrichtung gehen soll. Einstimmig fiel die Wahl auf die „Bottroper Tafel“, deren wichtige Arbeit, die unbürokratische Versorgung bedürftiger Menschen, die SchülerInnen sehr beeindruckte.Herr Kruse bot an, dass interessierte SchülerInnen oder auch Klassen der Janusz-Korczak-Gesamtschule die Räumlichkeiten der „Tafel“ besuchen und sich über die verschiedenen von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleisteten Arbeitsfelder vor Ort informieren dürfen.