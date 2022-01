Bottrop. Aufgrund sinkender Nachfrage sind die Nebenstellen im ehemaligen Prisma-Gebäude und in der Kulturkirche geschlossen.



Zum Jahresende haben viele Bottroperinnen und Bottroper die Gelegenheit genutzt und einen Termin für die Boosterimpfung vereinbart. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, wurden zeitweise im ehemaligen Prisma-Gebäude und in der Kulturkirche Heilig Kreuz Nebenstandorte zum Impfen eingerichtet. „Im neuen Jahr ist ein eindeutiger Rückgang der Terminbuchungen zu verzeichnen, sodass wir uns entschieden haben, die Nebenstellen mit sofortiger Wirkung wieder zu schließen“, so Impfzentrumsleiter Michael Althammer. Auch das Knappschaftskrankenhaus bietet ab kommenden Monat nur noch dienstags Termine zu Boosterimpfungen an. Der gesamte Januar ist dort bereits ausgebucht.

Für alle Impfwillige steht nach wie vor das Impfzentum am Südring 79 zur Verfügung. Sowohl per Onlineterminbuchung als auch ganz ohne Reservierung wird dort die Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung mit Biontech/Pfizer oder Moderna verimpft. Aktuell sind von 600 möglichen Kontingenten pro Öffnungstag knapp 100 Termine vergeben, sodass eine spontane Impfung möglich ist. Auch im Bereich der Kinderimpfungen sind noch genügend Kontingente vorhanden. Bereits über 1.000 Kinder haben den kleinen Pieks erhalten. Vergangenen Freitag fanden die ersten Zweitimpfungen statt. Darüber hinaus gilt weiterhin die Empfehlung, Impftermine bei den niedergelassenen Ärzten zu vereinbaren.