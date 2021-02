Bottrop. Das Quartierszentrum „Startklar“ an der Horster Straße bietet kostenlose Kreativboxen für Familien in Bottrop-Stadtmitte an. Die Aktion soll den Kindern im Stadtteil die Zeit zu Hause während des Corona-Lockdowns verschönern.

Mit den Startklar-Boxen erhalten die Familien kreativen Bastelideen, Anleitungen für Bewegungsspiele und kleinen Überraschungen für die Zeit Zuhause. Die Inhalte der Boxen richten sich an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.

Familien aus Stadtmitte können sich ab Mittwoch, 24.Februar, im Quartierszentrum „Startklar“ telefonisch melden, um eine Box zu erhalten. Die Boxen müssen nicht persönlich abgeholt werden, sondern werden durch den Fahrdienst des Sozialamts zugestellt. „Startklar“ steht, trotz des Corona-Lockdowns, durchgehend den Bewohnerinnen und Bewohnern in Bottrop Stadtmitte mit Rat und Tat zur Seite. Die Beratung erfolgt digital per Telefon und E-Mail, zudem finden einige Angebote, wie das Sprachtraining und das Projekt „Kaffeepause“, Online statt. Das Quartierszentrum „Startklar“, Horster Straße 18, ist telefonisch unter 02041/3724963 und 02041/3724964 zu erreichen.