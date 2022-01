Bottrop. An folgenden Standorten werden nach Mitteilung der Stadtverwaltung vom 10. bis zum 16. Januar Geschwindigkeitskontrollen durch das städtische Straßenverkehrsamt durchgeführt:



Aegidistraße

Am Kuhberg

Am Lamperfeld

Am Schleitkamp

Batenbrockstraße

Beckstraße

Birkenstraße

Brömerstraße

Essener Straße

Eichendorffstraße

Feldhausener Straße

Fischedickstraße

Gildestraße

Gladbecker Straße

Gungstraße

Hauptstraße

Haßlacherstraße

Heidestraße

Horster Straße

Im Fuhlenbrock

In den Weywiesen

Josef-Albers-Straße

Johannesstraße

Lindhorststraße

Lippweg

Osterfelder Straße

Ostring

Paßstraße

Prosperstraße

Schneiderstraße

Schürmannstraße

Stenkhoffstraße

Sterkrader Straße

Welheimer Straße

Westring

Zeppelinstraße

Zunftstraße

Grundsätzlich muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen durch die städtischen Radar-/Laserwagen und dem laserbasierten Stativ gerechnet werden.