Nachdem das Hygienekonzept angenommen wurde, steht für die Minigolfer des VfM Bottrop dem nächsten Schritt in Richtung Normalität nichts mehr im Wege. Am Sonntag, den 5.7.2020, darf die von der Sparkasse unterstützte 8. offene Stadtmeisterschaft um 9Uhr ausgetragen werden. Neben den Vereinsspielern sind bei diesem Turnier auch Hobbygolfer gerne gesehen, die von den „Profis“ mit Fachkenntnis und Ausrüstung unterstützt werden und auch kein Startgeld entrichten müssen.

In verschiedenen Klassen können sich maximal 100 Teilnehmer sowohl im Einzel, als auch in gemischten Mannschaften, natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln, endlich wieder sportlich messen. Eine Anmeldung ist für Interessierte über den Vereinsvorsitzenden Klaus Jarosch, (Telefon: 0157577987256 oder per mail an geschaeftsstelle@vfm-bottrop.de), sowie jederzeit im Rahmen der üblichen Öffnungszeiten direkt auf der Anlage im Stadtgarten möglich.