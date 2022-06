Nach 2 Jahren Coronabedingter Wettkampfpause gewann die Sportler und Sportlerinnen des SSC Bottrop in Rheine-Rodde 6 Gold-, 5 Silber- und 1 Bronzemedaille bei den Landesmeisterschaften Vorderlader 2022 des Westfälischen Schützenbundes (WSB).

In der Königsdisziplin Perk. Gewehr 50 m stehend gewann Silvia Johanshon in der Damenklasse mit 132 Ringen die Silbermedaille, in der Herrenklasse IV schoss Gerd Rubröder 139 Ringe und gewann den Titel.

Mit dem Perk. Freigewehr 100 m liegend gewann die Mannschaft in der Besetzung Matthias Dreisbach, Gerd Renner und Silvia Johanshon mit 414 Ringen Gold und verteidigte erfolgreich den Titel aus 2019. In der Einzelwertung Herren III (Herren und Damen werden in einer Klasse gewertet) gewann Matthias Dreisbach mit 140 Ringen die Goldmedaille, gefolgt von Gerd Renner mit 139 Ringen. Auf Platz 3 mit 135 Ringen folgte die einzige Dame im Feld Silvia Johanshon, Platz 5 mit 113 Ringe belegte Gerd Rubröder.

Mit dem Perk, Dienstgewehr (100 m liegend) gewann mit 115 Ringe Gerd Renner den Titel, gefolgt von Gerd Rubröder mit 110 Ringen. Mit dem Perk. Dienstgewehr (50 m stehend) schoss Gerd Renner 117 Ringe konnte die Silbermedaille in Empfang nehmen.. Ebenfalls Platz 2 belegte Gerd Rubröder mir 113 Ringen mit den Stein. Gewehr 50 m stehend.

Jetzt heißt es waren bis die Zulassungszahlen zur Teilenahme an den Deutschen Meisterschaften Ende Juli in Pforzheim bekannt gegeben werden, wer die Farben des SSC Bottrop dort vertreten darf.