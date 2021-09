Der Ski-Club Bottrop 58 e.V. hat einen neuen Vorstand: In der diesjährigen Jahreshauptversammlung hat Friedhelm Tüllmann seine Aufgaben als Vorsitzender an den ehem. Geschäftsführer Peter Bäcker übergeben.

Friedhelm Tüllmann ist seit 60 Jahren Mitglied davon hat er 50 Jahre als Vorsitzender die Geschicke des Vereins geleitet. In einer Feierstunde würdigte Peter Bäcker die Verdienste seiner 50 jährigen Tätigkeit. Des Weiteren wurden Christiane Lüdecke-Evers ( Kassenwart ) Michael Raßmann ( Sportwart), Cilli Dreiskämper ( Öffentlichkeitsarbeit) Leoni Buch ( Jugendwart) in den Vorstand gewählt. Unterstützt wird die Vorstandsarbeit künftig durch drei Beisitzer. ( Cordula Schweitzer, Melanie Breuer, Friedhelm Tüllmann) Schwerpunkte sind Jugendarbeit, Skitraining, Konditionstrainung und natürlich Ski Angebote in den Wintermonaten.