Das Maximilian-Kolbe-Haus in Henrichenburg (Alter Kirchplatz 10) wird in der 2. Woche der Herbstferien renoviert. Aus diesem Grund bleibt unsere Bücherei am 19.10.2021 geschlossen. Wer noch Ferienlektüre benötigt hat noch bis zum 12.10.2021 Zeit, sich mit Büchern für jedes Alter und jeden Geschmack bei uns einzudecken.