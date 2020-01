Im Frühjahr 2020 ist es wieder so weit: Am Freitag, 20. März, präsentiert die Solidarfonds-Stiftung NRW zum 31. Mal ihre große "Schlagerparty". Zum zweiten Mal zeichnet die Stiftung außerdem einen Künstler mit dem "Goldenen Mikrofon" für sein langjähriges Engagement für die Solidarfonds-Schlagerparty aus.

In der Europahalle Castrop-Rauxel stehen mit Kerstin Ott und Mickie Krause zwei bekannte Schlagerstars auf der Bühne. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Anna–Maria Zimmermann, Olaf Henning, Jörg Bausch, Markus Becker, Achim Petry, Norman Langen, "Wind", Sandy Wagner und Rossana Rocci. Endlich ist auch raus, wer als Special Guest das Line-Up des Abends abrunden wird: Es ist der "König von Mallorca", Jürgen Drews. Durch den Abend führt Hitparaden–Moderator Uwe Hübner.

Alle 13 Künstler stellen sich in den Dienst der guten Sache und tragen dazu bei, dass die Solidarfonds-Stiftung NRW ihre Schul– und Bildungsprojekte zu Gunsten benachteiligter Kinder und Jugendlicher in NRW initiieren und fortführen kann.

Einlass ist ab 18.15 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Karten für 32 Euro zzgl. Gebühr sind an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich.