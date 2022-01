Vielen Dank an die CoCare Corona Test Zentrum am EVK Castrop.

Endlich hat man auch in Castrop—Rauxel eine flexible Möglichkeit sich testen zu lassen.

Ich war nun drei mal dort und immer sind die Mitarbeiter dort sehr freundlich, hilfsbereit und nett.

Auch meine Bekannten, die dort das Angebot in Anspruch nehmen, sprechen nur gute Worte über alles und Jeden.

Vielen Dank das ihr für uns da seid.