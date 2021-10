Im Dinslakener ND-Jugendzentrum an der Beethovenstraße führt die "Rockschule" mit ihrem Dozenten Cesare Siglarski nach dem Projekt im vergangenen Winter 2020 ein weiteres Musikprojekt für Kinder und Jugendliche mit Fluchtbiografie durch.

Ab dem 28. Oktober (Donnerstag) wird donnerstags von jeweils 15 bis 20 Uhr mit verschiedensten Instrumenten Musik gemacht.

Dabei werden die Kids genau dort abgeholt, wo sie stehen, Coversongs gemeinsam ausgesucht und dann mit den jeweiligen Fähigkeiten performt. Das Projekt dauert über mehrere Wochen an und auch eine Abschluss-Performance vor Publikum (soweit die Corona-Regularien dies erlauben) ist geplant. Gefördert wird das Projekt von der LAG Musik NRW und der LKJ NRW, weswegen die Teilname für alle Kinder und Jugendlichen kostenlos ist. Das ND-Jugendzentrum unter der Leitung von Martin Baumann ist erneut Kooperationspartner der engagierten Fördermaßnahme.

Anmeldungen per E-Mail bitte an nd-jugendzentrum@web.de oder an info@rockschule.de. Alternativ per WhatsApp an die +491782378663.