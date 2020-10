Die vielseitige Schreiberin Ruth Wendt war auch eine begeisterte Schauspielerin. Theaterspielen war in den letzten Jahren ihr Lebenselixier. Hier blühte sie regelrecht auf. Seit 2013 stand sie mit dem ensemble NEUartig / Szenioren auf der Bühne.

"Eine Rolle für Ruth zu schreiben, war immer ein Vergnügen, nicht zuletzt, weil gewiss war, sie würde jede Figur mit absoluter Bühnenpräsens und enormer Spielfreude meistern. Auch in ihrer letzten Rolle als PC-affine WG-Mitbewohnerin in dem Stück “Hahn im Korb“ begeisterte die 91-jährige ihre Mitspieler und das Publikum", erinnern sich die Ensemblemitglieder.



Anlässlich ihres 92. Geburtstages im Oktober wollte das Ensemble ihre Ruth mal so richtig hochleben lassen. Auf der Bühne, und natürlich gemeinsam mit ihr! Was lag da näher, als dies mit ihren eigenen Sketchen zu tun.

Im Pressetext heißt es: "Augenzwinkernd und mit feinem Humor führt sie uns darin ihre Generation vor. Alte Menschen die ihr Gegenüber in den Wahnsinn treiben, sei es weil sie ausufernd `vom Hölzchen auf´s Stöckchen` kommen oder diese Welt nicht mehr verstehen, und als Gegenstück, die pfiffigen aktiven `Alten` , die mitten im Leben stehend die Jungen mit ihren Aktivität überraschen.

Alle, die Ruth mit ihrem Optimismus und ihren feinen Humor geschätzt haben und vermissen, aber auch alle, die nicht das Vergnügen hatten ihr zu begegnen, sind herzlich eingeladen sie noch einmal zu feiern. Niemand geht für immer ohne Spuren zu hinterlassen, schon gar nicht eine Ruth Wendt! "

Zur Hommage an Ruht Wendt ist das geneigte Publikum eingeladen für Sonntag, 11. Oktober, um 16 Uhr im Dachstudio der Stadt Dinslaken - Karten gibt's für 8 Euro nur über VVK am Rittertor Dinslaken.