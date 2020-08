In den vergangenen Wochen merkte man auf den Straßen der Stadt noch nichts vom Wahlkampf. Jetzt hängen die Wahlplakate und der Wahlausschuss der Stadt Dinslaken bestätigte am vergangenen Mittwoch die eingereichten Wahlvorschläge der Parteien.

Wer zur Kommunalwahl auf dem Stimmzettel stehen will, muss die Wahlvorschläge für seine Partei oder Wählergemeinschaft bis zu einer bestimmten Frist, formgerecht - digital und handschriftlich - im Wahlbüro einreichen. Erstmals musste das online mit einem Parteienmodul passieren. Verbände, die zum ersten Mal antreten, ob mit oder ohne Bürgermeisterkandidat, brauchen zudem noch Unterschriftenlisten.

Wer ist wählbar in Dinslaken?

Geprüft und zugelassen für die Kommunalwahl am 13. September sind die SPD, die CDU, Bündnis 90/die Grünen, die LINKE, die UBV, die FDP, die AWG und die Partei die PARTEI. Letztere erstmals in der Stadt. Zudem wird am Wahlsonntag auch der Bürgermeister gewählt. Wer die nächsten fünf Jahre die Stadtspitze anführt, entscheiden die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Kreuz. Zur Bürgermeisterwahl aufgestellt haben sich: Dr. Michael Heidinger (SPD), Michaela Eislöffel (CDU / Bündnis 90/die Grünen), Gerd Baßfeld (die LINKE) und Thomas Giezek (UBV).

Wahlvorschläge zurückgewiesen

Für die Offensive Dinslaken stellte sich die Onlineregistrierung als unlösbares Problem dar. Denn der Wahlausschuss wies am 5. August die eingereichten Wahlvorschläge zurück. Die Unterlagen zur Zulassung waren schlichtweg nicht frist- und formgerecht. Heinrich Mühmert von der Offensive Dinslaken hoffte auf Rücksicht des Wahlausschusses und bat darum, "das Bemühen" des Vereins zu berücksichtigen. "Da haben wir einen Fehler gemacht. (...) Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Lassen Sie uns zu oder nicht - dann ist es das gewesen." Die Vorsitzende des Wahlausschusses Christa Jahnke-Horstmann betonte noch einmal, dass das Online-Modul eine "technische Unterstützung sei, keine Barriere".

Auch die Liberale Mitte (Limit) und die AFD werden am 13. September nicht auf den Wahlzetteln stehen. Mirko Perkovic (Limit) war zuletzt durch fremdenfeindliche Aussagen im Stadtrat negativ aufgefallen und "möchte sich in Zukunft anderen Themen widmen".

Die Inhalte der Parteien

Hier alle Inhalte der Wahlprogramme der Parteien zusammen zu fassen, würde den Rahmen sprengen. Bei fast allen geht es um Klimaschutz, fahrradfreundliche Stadt, Bildung, bezahlbares Wohnen und so weiter. Andere haben ihre Visionen für die Zukunft Dinslakens kreativer verpackt. Doch machen Sie sich selbst ein Bild und am 13. September Ihr Kreuz für Dinslaken. In den nächsten Tagen und Wochen sind die wählbaren Parteien mit Infoständen in den Stadtteilen vertreten.

Streit um die Laternen

Ab der Nacht zum 1. August ist es erlaubt, Wahlplakate an Laternenmaste in der Stadt zu hängen. In diesem Wahljahr waren des nächtens viele Mitglieder der Parteien im Stadtgebiet unterwegs. Schon am Samstag Mittag gab es dann Anfeindungen und Klage, einige der Mitstreiter wären bereits vor Mitternacht unterwegs gewesen oder hätten eigene Plakate über vorher hängende angebracht und sogar abgerissen.

Frischer Wind

Die Partei die PARTEI hat statt den Wahlplakaten in üblicher Größe, laminierte DIN A4 "Störer" mit den Aufschriften "TRI", TRA", TRULLALA", "I´m with Stupid", "Heimat" "ist" "Bunt" oder "ein Plakat" an viele der Laternen im Stadtgebiet gehangen. "Ein geschicktes Spiel", musste auch Niels Graf von den Grünen feststellen.

Auch die Vertreter für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Dinslaken wurden vom Ausschuss bestätigt. Wählbar sind: die bunte Liste, United in Dinslaken, Liste International, Zukunft Dinslaken und Ghassan Soufiah.