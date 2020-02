Die Geschichte des Schwimm-Club Dinslaken ist eng mit dem Schwimmbad im Dinslakener Volkspark verbunden. Bereits 1969 - damals war das Dinslakener Volksparkbad noch eine Baustelle -traf der damalige Badbetriebsleiter Heinrich Brinks bei einer Baustellenbesichtigung Günter Schäfer. Beide kannten sich aus gemeinsamen Trainingszeiten beim Schwimmverein SSF Hamborn 07/38.

Schnell stand für beide fest, dass es auch in diesem neuen Dinslakener Schwimmbad einen Schwimmverein geben soll. Bei einer Umfrage bei den Dinslakener Sportvereinen zeigte sich, dass kein Verein eine eigene Schwimmabteilung gründen wollte - lediglich der TV Jahn Hiesfeld hatte bereits aufgrund des örtlichen Freibad eine solche Abteilung.

Mit Unterstützung des damaligen Kreissportbundvorsitzenden Hans Efing (Dinslakener war ja damals noch Kreisstadt) war es dann am 11. Juni 1970 soweit: In einem Raum im inzwischen fertiggestellten Volksparkbad gründeten 25 Anwesende den "Schwimm-Club Dinslaken". Bereits vier Tage später zählte der neue SCD 235 Mitglieder.

Der Schwimm-Club Dinslaken feiert im Juni 2020 also sein 50jähriges Bestehen, und wieder ist am Volkspark eine Schwimmbad-Baustelle. Für die Feierlichkeiten zum Jubiläum steht daher kein Raum zur Verfügung. Die Verantwortlichen haben daher drei "auswärtige" Veranstaltungen geplant, deren Datum man sich als Wassersport-Begeisterter unbedingt in den Kalender eintragen sollte:

Am Freitag, 19. Juni 2020 ab 19 Uhr ist die Jubiläumsfeier mit allen aktiven Ehrenamtlern und Gästen im Ledigenheim in Dinslaken-Lohberg.

Am Samstag, 20. Juni 2020 ab 19 Uhr findet ein "Ehemaligen"-Treffen statt - mit allen früher aktiven Schwimmern, Trainern und Funktionären des SCD und denen, die es jetzt (noch) sind.. Ort ist das "Tom's", Thyssenstr. 78. Um besser planen zu können, bittet das Organisations-Team um eine kurze Anmeldung via eMail unter 50Jahre@scdinslaken.de

Für Sonntag, 21. Juni 2020 plant der Jugendausschuss zusammen mit dem Förderverein des SCD ein "Familien-Event" mit allen Aktiven des Vereins und deren Eltern. Nähere Infos folgen noch...