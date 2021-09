Nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse A waren die 1. Tennis-Herren 50 des TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld auch in dieser Saison nicht aufzuhalten.

Nach drei klaren Erfolgen gegen den Kahlenberger HTC, TC Selbeck und MTV Kahlenberg war mit dem 6:3-Sieg am letzten Spieltag beim TB Osterfeld der Aufstieg perfekt. Vier Siege in vier Spielen bedeuten den direkten Durchmarsch in die Bezirksliga.