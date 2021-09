Die Berufspraxisstufe der Haldenwangschule hat sich gestaltend am Projekt der Jugendhilfe Dorsten beteiligt.

Die elf gestalteten Stühle beschreiben je ein Berufsfeld, das dem Praktikumswunsch der Schüler:innen entspricht. So ist aus jedem Stuhl ein eigenes Kunstwerk entstanden, auf das die Schüler:innen sehr stolz sind. Alle Interessierten können sich die Stühle des Projekts vom 27. September bis zum 1. Oktober 2021 in der Innenstadt Dorsten (Franziskanerkloster) anschauen und vielleicht findet sich so ein Match: Praktikumsbetrieb – Schüler:innen. Wenn dies der Fall ist, melden sich die Betriebe bitte im Schulsekretariat der Haldenwangschule.

Quelle: Haldenwangschule Dorsten / T. Spliethoff