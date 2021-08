Eine autodidaktische Mediziner-Truppe möchte gern am Dienstag, 31. August, die Lachmuskeln ihrer Patienten testen: Anke Klapsing-Reich, Manfred Lauffs, Hans-Werner Karl und Klaus-D. Krause impfen dazu ihr Publikum mit einer ordentlichen Dosis Humor aus dem Fundus heiterer Geschichten und Gedichte zur Medizin. Das Motto des Abends lautet: Lachen, bis der Arzt kommt!

Zu dieser Lesung, die um 18.30 Uhr beginnt, lädt das Cornelia-Funke-Baumhaus alle Interessenten, die die drei G-Voraussetzungen erfüllen und nachweisen können (genesen, geimpft oder getestet) herzlich in den großen Garten von Heike und Klaus Kringel an der Feldhausener Straße 116 b ein. Damit wird eine Baumhaus-Sommerreihe mit Veranstaltungen im Grünen fortgesetzt, die vor der Corona-Pause große Resonanz gefunden hat.

Der Besuch lohnt sich. Die Zuhörer erfahren unter anderem, wie man einen Besuch beim Zahnarzt tatsächlich überleben kann, wieso Kreuzworträtseln die grauen Zellen in Schwung hält und warum das Anbringen von Vorhangstangen die geistige Gesundheit gefährden kann.

Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: mail@cornelia-funke-baumhaus.de oder Telefon (02362) 9838902 (AB). Bitte den Eintritt von 5 Euro pro Person passend am Leseabend bezahlen. Bei Regen fällt die Lesung aus.