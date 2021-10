Dorsten. Ab Anfang November können Kids zwischen 2,5 und 4 Jahren musikalisch durchstarten - die Musikschule hat ein neues Angebot zur musikalischen Frühförderung aufgelegt.

Durch Lieder, Tänze, Mit-Spiel-Stücke und Reimspiele entwickeln Kinder mit Freude ein Bewusstsein für ihre Stimme und ihren Körper. Einfache Instrumente – Klanghölzer, Rasseln, Handtrommel und Klangstäbe – führen das Kind in die Welt der Klänge.

Zusätzlich werden regelmäßig „echte“ Instrumente vorgestellt und „begreifbar“ gemacht. Das gemeinsame Musizieren steht im Vordergrund. Feste Rituale zu Anfang und Ende der Stunde runden das musikalische Zusammenkommen ab.

Die Kinder nehmen in Begleitung eines Elternteils oder einer anderen vertrauten Person an den Musikstunden teil. Der Kurs beginnt Anfang November und findet jeweils am Donnerstag in der Zeit von 16.00 bis 16.45 Uhr im VHS-Gebäude statt. Die Kursgebühr beträgt monatlich 20 €. Anmeldungen und weitere Infos unter: 0 23 62 / 66 38 80 oder musikschule@dorsten.de