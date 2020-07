Dorsten. Mit der Veranstaltungsreihe ‚Kultur im Bürgerpark‘ bieten der Verein Bürgerpark und die Agentur Schaukelbaum seit Anfang Juni im Amphitheater an der Oude Marie anspruchsvolle Unterhaltung in besonders lauschiger Atmosphäre. Kein leichtes Unterfangen, bedeutendoch die geltenden Infektionsschutzbestimmungen für die Veranstalter jede Menge zusätzlicher Arbeit und erhöhte Kosten.

Als nun vor vier Wochen der Stahlcontainer der Agentur Schaukelbaum aufgebrochen und die komplette Soundanlage im Werte von 12000 Euro gestohlen wurde, schien das für den Kultursommer im Park das ‚Aus‘ zu bedeuten. Viele Dorstenerinnen und Dorstener äußerten sich bestürzt über die gewissenlose Tat und schlugen eine gemeinsame Spendenaktion vor.Diesem Spendenaufruf folgten in den vergangenen Wochen über hundert Bürgerinnen und Bürger, so dass eine neue Anlage beschafft und das

Sommer-Kulturprogramm im Park weiter fortgeführt werden kann.

Die Agentur Schaukelbaum und der Verein Bürgerpark Maria-Lindenhof

möchten sich bei allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich bedanken. Dies wollen wir ganz persönlich jedoch mit dem nötigen Sicherheitsabstand tun. Daher laden die Veranstalter alle, die sich an der Spendenaktion beteiligt haben, am Sonntag, den 2. August um 11 Uhr zu einem kleinen Umtrunk ins Amphitheater ein.