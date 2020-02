Dorsten. Der im Herbst 2019 gegründete VHS-Geschichtskreis steht in diesem Frühjahr unter der Themenstellung „Ethik und Krieg“. Er findet am Mittwoch, den 11. März, 19.00 Uhr in der VHS statt.Der Geschichtskreis richtet sich an alle, die geschichtlich interessiert sind und Spaß daran haben, mit Gleichgesinnten in eine anregende Diskussion über verschiedene Themen aus der Geschichte einzutauchen oder aber selbst zu einem Spezialgebiet zu referieren.

Referent dieses Semesters ist der langjährige und geschätzte Kursleiter Laurence Browning, der sich bereits durch seine hochkarätigen Vorträge einen Namen gemacht hat. Im Gepäck hat er ein hochaktuelles Thema: Ethik und Krieg. Kann Töten gerechtfertigt sein? Gibt es moralische Gründe, die einen Krieg legitimieren? Die klassischen Theorien über gerechte oder ungerechte Kriege werden analysiert und einer kritischen Prüfung unterzogen. Dabei werden auch aktuelle Fragestellungen, die angesichts der militärischen Interventionen u. a. im Irak oder in Afghanistan entstehen, Cyberkriegsführung mit Drohnen, Terrorismus und dessen Einordnung in den Blick genommen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 €. Anmeldungen sind möglich im VHS-und Kulturbüro, per e-mail: vhs-und-kultur@dorsten.de oder über das Internet: www.vhsundkultur-dorsten.de Weitere Informationen unter Tel.: 0 23 62 / 66 41 61.