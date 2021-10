Dorsten. Nach langer coronabedingter Pause lädt das Sprechergremium der Wulfen-Konferenz Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet am 19. Oktober 2021 zur 53. Wulfen-Konferenz ins Gemeinschaftshaus ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Auf der Tagesordnung steht u.a. auch ein Bericht zum Stand „Industriepark Große Heide“. Insbesondere geht es um den Zeitplan und um das Verkehrskonzept. Neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung werden auch Vertreterinnen und Vertreter von Levi Strauss & Co. Fragen beantworten. Das US-amerikanische Unternehmen wird auf dem ehemaligen RAG-Gelände ein Distributionszentrum bauen. Baubeginn soll Ende des Jahres sein. Bis zu 650 Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Die Verträge sind bereits im April unterzeichnet worden.

Vertreterinnen und Vertreter der Velero Verwaltungs GmbH haben ihre Teilnahme ebenfalls zugesagt. Sie stehen insbesondere bei Fragen rund um das Thema Siedlungsvereinbarung für Wulfen-Barkenberg zur Verfügung. Die Stadt Dorsten, die Merlion Wohnen GmbH und Co KG sowie die Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH haben Ende September die Verträge zur Erneuerung der Siedlungsvereinbarung unterzeichnet. Velero verwaltet den Bestand.

Darüber hinaus ist auch der Abriss und der Neubau des Wulfener Markts Thema bei der 53. Wulfen-Konferenz. Über Ladestationen für E-Autos und über Anträge zum Bürgerbudget soll ebenfalls gesprochen werden.

Hinweis: Der Veranstalter weist darauf hin, dass die 3G-Regel gilt. Dies bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zutritt erhalten. Im Gemeinschaftshaus besteht die Pflicht des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die Einhaltung der Abstandsvorschriften. Am Platz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.