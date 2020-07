Dorsten. Die Auszubildenden in der Altenpflege legten jetzt nach 3-jähriger Ausbildungszeit am Caritas Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit in Dorsten den letzten Teil ihrer staatlichen Abschlussprüfung ab. Alle Prüfungsteile, bestehend aus praktischem, schriftlichem und mündlichem Examen, standen in diesem Jahr unter den Vorzeichen von CORONA.

Die sonst übliche Examensfeier, an der neben den frisch examinierten AltenpflegerInnen, deren Familienangehörigen sowie den VertreterInnen der Pflegeeinrichtungen teilnehmen, musste wegen der geltenden Abstands- und Hygieneregeln leider ausfallen. Die Kursleiterin Stefanie Büchte fand eine Lösung und so wurde das gemeinsame „Frühstück auf Abstand“ zum gebührenden Abschluss der Ausbildung von den TeilnehmerInnen dankend angenommen. Florian Heintze, Schulleiter des Caritas Bildungszentrums, richtete die besten Wünsche vom gesamten Team des Bildungszentrums aus. Frau Büchte fand als Kursleiterin sehr persönliche Worte und wünschte ihren ehemaligen Auszubildenden alles Gute für die weitere berufliche aber vor allem auch persönliche Zukunft.