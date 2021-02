Ab sofort steht den Kunden der Burg-Apotheke an der Mittelstraße 23 in Schermbeck ein neuer Abholautomat rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung.

"Damit wollen wir den Service für unsere Kunden weiter ausbauen", erklärt Ute Hecht-Neuhaus, Inhaberin der Burg-Apotheke. Eine Investition, die den ohnehin gut genutzten Lieferservice deutlich verstärken wird.

Kunden können nun ohne Wartezeit ihr Medikament an der Apotheke abholen. Wie die Kunden an das Medikament kommen, ist denkbar einfach. Nach der Vor-Ort-Beratung beim Erstbesuch wird beim Erfassen der Verordnung vom Warensystem ein sicherer Abholcode zugeordnet. Der Kunde bekommt einen Abholschein, mit dem er das Medikament, sollte es beim Erstbesuch nicht vorrätig sein, rund um die Uhr abholen kann. Auf Wunsch gibt es eine Benachrichtigung per SMS oder E-Mail.

Das Abholsystem ist dabei leicht und intuitiv zu bedienen. Einfach den Code eingeben, eine Klappe öffnet sich und das Medikament kann entnommen werden. Das Ganze findet an der Burg-Apotheke rechts am Schaufenster statt und dauert weniger als 20 Sekunden.

"Das ist ein Service für Kunden, die ihr Medikament nicht während der Öffnungszeiten abholen können. Manche Kunden möchten darüber hinaus in der Corona-Zeit ihre persönlichen Kontakte minimieren. Auch diese nehmen den neuen Service gerne in Anspruch", freut sich Ute Hecht-Neuhaus über den Nutzen des Automaten.