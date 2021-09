Energiesparen ist ein Beitrag zum Klimaschutz und bei den steigenden Energiepreisen besonders interessant für den Geldbeutel.

Energieberater Akke Wilmes von der Verbraucherzentrale zeigt am Donnerstag, 23. September 2021 zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr, in einem kostenlosen VHS-Onlinekurs welche Möglichkeiten VerbraucherInnen haben, Energiekosten sinnvoll zu reduzieren.

Melden Sie sich bequem von Zuhause aus an und erfahren Sie am heimischen PC mehr über Ein-sparpotentiale in den eigenen vier Wänden. Die Anmeldung findet über die Volkshochschule Wesel – Hamminkeln – Schermbeck statt.

„Mein Haus - Energieverbrauch erkennen – online“, Kursnummer: 10050

Online Anmeldung unter: www.vhs-wesel.de/programm/vhs-online/kurs/Mein+Haus+-+Energieverbrauch+erkennen+und+bewerten+-+online/nr/212-10050/bereich/details/

Quelle: Gemeinde Schermbeck