Ida, Mia, Ben und Liam waren 2019 die beliebtesten Vornamen in Dorsten

Dorsten. Bei neugeborenen Mädchen waren in 2019 Ida und Mia (jeweils 9 Kinder), bei den Jungen Ben und Liam (je 7) die beliebtesten Vornamen in Dorsten. Das geht aus der Statistik des Standesamtes Dorsten hervor.Insgesamt wurden in Dorsten im abgelaufenen Jahr 612 neugeborene Kinder angemeldet. 410 davon erhielten einen, 195 zwei und 7 drei Vornamen.