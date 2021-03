Das neue Vorlesungsverzeichnis des „Studium im Alter“ für das Sommersemester 2021 an der Uni Münster ist erschienen. Ab sofort ist das gut 200 Seiten starke Verzeichnis, das alle wichtigen Informationen über ein „Studium im Alter“ enthält, abhängig von den jeweiligen coronabedingten Regelungen kostenfrei in der Buchhandlung König & Parrenin erhältlich.

„Mit diesem Angebot reagieren wir darauf, dass über die Hälfte unserer Studierenden nicht aus Münster selbst, sondern aus den umliegenden Regionen kommt.", so die Geschäftsführerin der Kontaktstelle Studium im Alter, Dr. Mechthild Kaiser. Unabhängig von ihrem Schulabschluss steht das Studium im Alter als Weiterbildungsangebot der Uni Münster allen Interessierten offen. Erforderlich ist lediglich eine Anmeldung als Gasthörer an der Universität Münster und die Zahlung der Gasthörergebühren von 125 Euro im Semester.

Coronabedingt werden wie in den beiden vorherigen Semestern auch im Sommersemester alle Vorlesungen und Seminare digital stattfinden. „Die Technik hat sich unter den derzeitigen Umständen als Notlösung bewährt. Die älteren Studierenden, die sich in den vergangenen Semestern auf diese neue Herausforderung eingelassen haben, haben uns ein sehr positives Feedback gegeben“, so Kaiser.

Eröffnet wird das Sommersemester am 07. April ebenfalls digital. Auf dem Programm stehen eine Informationsveranstaltung für Studienanfänger*innen und Interessierte sowie der Festvortrag von Prof. Dr. Norbert Sachser vom Institut für Neuro- und Verhaltensbiologie zum Thema „Das Denken, Fühlen und Verhalten der Tiere – Neue Erkenntnisse aus der Verhaltensbiologie“.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten für das Studium gibt es bei der Kontaktstelle Studium im Alter http://www.uni-muenster.de/studium-im-alter oder per mail studia@uni-muenster.de oder Telefon (0251 – 83 24004).