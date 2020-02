Dorsten. Von Donnerstag, dem 05.03.2020 bis einschließlich Samstag, den 14.03.2020 in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr täglich laden die Mercaden Dorsten alle kleinen Besucher ein, auf der Kinderbaustelle „Krumm und schief“ zu hämmern, Steine aus Holz zu verlegen, Kran zu fahren oder den Sand weg zu baggern. Und das in echtem Bauarbeiter Outfit.

Mit Warnweste, Kinderhelm und Handschuhen ausgestattet können die Kinder an fünf interaktiven Stationen zum Architekten und Bauarbeiter werden. Die erste Station ist ein 5,50 Meter hohes Haus mit echtem Baugerüst. Dort können die Kinder eine Fassade mit Holz-Backsteinen mauern. Weiter geht es mit einem Spielturm. Hier können Bälle in einem Kugellabyrinth aus Abwasserrohren geschickt werden, die dann in einer Baustoffwanne landen. Die dritte Station besteht aus einer Sandfläche mit einer Einfassung, auf der „Pflastersteine“ verlegt werden können. Danach geht es zu einem Highlight, einem kleinen Kran mit einer Gesamthöhe von 3,50 Meter. Mit einem speziellen Ausleger können die Kinder ihr Geschick beim Versetzen von Aluminiumblöcken beweisen. Zum guten Schluss darf natürlich ein Bagger nicht fehlen. Auch hier ist wieder Geschick gefragt, wenn man Sand bewegen möchte. Alle Stationen werden während der Öffnungszeit durch unsere Baustellenhelfer betreut. Die Mercaden Dorsten laden alle kleinen und großen Besucher ein, auf unserer Krumm und Schief Baustelle aktiv mitzubauen.