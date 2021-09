Ungeschlagen!

Auch im zweiten Meisterschaftsspiel dieser Saison konnte die 2 . Mannschaft weitere 3 Punkte auf Ihrem Konto verbuchen.

Mit einem 5:2 Sieg gegen Raesfeld III wurde erneut klar, dass in dieser Saison der BVH II eine grosse Rolle im Kampf um die Meisterschaft spielen wird.

Die Mannschaft ist gut aufgestellt und von Spiel zu Spiel merkt man, dass das Team so ziemlich alles umsetzt was der Trainer Ihnen beim Training vermittelt.

Nach schon 20 min führte die elf von Schwandt schon mit 0:3 ( Puscher, M.Schwandt, Mehlenberg).

In der zweiten Halbzeit ging es mit dem Torregen durch Mehlenberg zum 0:4 auch direkt weiter. Raesfeld erziehlte noch das 1:4 und 2:4, aber dem Sieg stand durch das 2:5 erneut durch Mehlenberg nichts mehr im Weg.

Am kommenden Sonntag begrüßen die Holsterhausener auf heimischen Gefilden den VFL Ramsdorf III um 13:00 Uhr.