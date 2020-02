Seit rund 30 Jahren kümmert sich Andre Kapteina mit vollem Einsatz um die Nachwuchsspieler des TTV Hervest-Dorsten. Während dieser Zeit trainierte der Besitzer einer B-Lizenz die zahlreichen Kinder ganz allein, die wegen ihrer großen Zahl manchmal gar nicht alle an den 16 Tischen in der Dreifachhalle Platz fanden.

Dennoch schaffte es Kapteina in den letzten drei Jahrzehnten immer wieder, auch Talente zum Vorschein zu bringen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Samuel Ljuri, der sich schon in der 3. Bundesliga präsentieren konnte.

Entlastung erhielt Andre Kapteina 2011, als sich der Verein entschloss, über höhere Mitgliedsbeiträge eine Vergütung für Trainer anzubieten. Seitdem zählen auch Hubertus Menze (C-Lizenz) und die ehemalige Nationalspielerin aus England Alison Simon (B-Lizenz) zum Trainerteam. Der Verdienst dieses Trio ist, dass heute die 1. Herren-Mannschaft des TTV in die Bezirksliga aufsteigen konnte: Denn ohne Dominik Hensen und Daniel Bergmann, die in den zurückliegenden Jahren während des Jugendtrainings genau durch dieses Team gefördert wurden, wäre dies kaum möglich gewesen.

Doch damit nicht genug. Mit den neuen Zusatzeinnahmen wollte der Vorstand auch die Jugendlichen selbst animieren, eine Trainer-Ausbildung zu machen. Der TTV zahlt jedes Jahr mindestens zwei Jugendlichen und auch manchmal Erwachsenen die STARTTER-Ausbildung (Einstiegsausbildung des Westdeutschen Tischtennis-Bundes). So erwarben 2012 auch Nils Linneberg, Florian Wallkötter und Robin Juste in Recklinghausen ihre Trainerlizenz.

Während einige Jugendliche anschließend doch lieber wieder auf die Spielerseite wechseln, blieb Robin Juste dem Verein seither als Trainer erhalten und löste Andre Kapteina 2015 als 1. Jugendwart ab. Mit einem Team von vier Trainern war es seitdem gut möglich, allen Kindern ein professionelles Tischtennistraining anzubieten.

Für den TTV jedoch noch lange kein Grund, sich auf dem Erreichten auszuruhen: Der Verein wollte auch für zukünftige Projekte, AGs (wie z.B. die Tischtenniswoche und die AG in der Albert-Schweitzer-Schule) sowie im Seniorenbereich personell gut aufgestellt sein. Der Verein finanzierte Robin Juste eine B-Lizenz-Ausbildung, die er 2019 erfolgreich bestand, und holte zudem weitere Helfer ins Boot, wie Michaela Lücke und Stephan Oelze.

Da Michaela bereits aus früheren Zeiten eine C-Lizenz besaß, wurde diese schnell im letzten Jahr durch Fortbildungen reaktiviert. Stephan Oelze befindet sich gerade in der Fortbildung und wird seine C-Lizenz voraussichtlich in den Osterferien erhalten. Beide sind seit 2019 fester Bestandteil des neuen Trainerteams des TTV.

Dies ermöglicht es dem Verein, beim Jugendtraining immer je zwei Köpfe für eine der Trainingsgruppen vor Ort zu haben. Es werden Leistungs-, Qualifizierungs-, Anfänger- und Mädchentraining angeboten. Letzteres wird zusätzlich durch die beiden Trainierinnen geführt. So ist jede Spielstärke beim TTV gut aufgehoben.

All dies wird durch zwei weitere Personen ergänzt: Andre Funcke (C-Lizenz) und dem bereits erwähnten Samuel Ljuri (C-Lizenz). Funcke kümmert sich verstärkt um das Seniorentraining, das jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr angeboten wird und sowohl für Einsteiger als auch ehemalige Spieler ausgelegt ist. Ljuir hingegen fördert speziell die Kinder, die durch eine positive Entwicklung aufgefallen sind.

„Bei jedem Verein ist eine gute Jugendarbeit sehr wichtig“, freut sich Andre Kapteina über den Ausbau des Trainerteams. „Hier sind wir für die nächsten Jahre bestens aufgestellt und eine Top-Adresse im gesamten Tischtenniskreis Emscher-Lippe.“

Mittlerweile bietet der TTV die STARTTER-Ausbildung jährlich in der eigenen Halle an. Dies blieb auch der bekannten Tischtennismarke Butterfly nicht verborgen und schickte Alex Daun vorbei, um sich ein Bild davon zu machen. Dieser war sehr überrascht von dem großen Andrang der Kinder und Erwachsenen in der Halle. Er leitete an einem Abend das Training und bot dem kompletten Trainerteam eine Ausstattung von Butterfly an – die das neue achtköpfige Trainerteam 2020 freudig präsentiert.

Besonders stolz ist der TTV auf Michaela Lücke und Alison Simon – da es kaum einen weiteren Tischtennisverein gibt, der zwei Trainerinnen im Aufgebot hat. Damit hofft der TTV mehr Mädchen für diesen noch immer sehr männerdominierten Sport zu interessieren.

Alle sportbegeisterten Jungen und Mädchen können jederzeit einfach dienstags oder freitags um 17 Uhr zum Jugendtraining vorbeikommen (Brüderstr. 4, hinter dem Atlantis) und zwei Wochen lang ausprobieren ob ihnen der Sport genauso gefällt wie den Mitgliedern des TTV. „Mitzubringen sind nur Sportzeug und Spaß am Spiel und Sport – einen Schläger leihen wir euch“, betont Robin Juste, der bei weiteren Fragen telefonisch oder über Whats App unter: 01578/9558435 erreichbar ist. „Wir freuen uns auf euch!“