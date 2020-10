Blaskapelle Harmonie Lembeck probt nun in einer Scheune

Die Probensituation für die Blaskapelle „Harmonie“ Lembeck ist gesichert: geprobt wird nun in einer Corona-gerechten Scheune.

Nach einer langen Corona bedingten Pause konnte die „Harmonie“ bereits im Juli wieder mit ersten Proben unter freiem Himmel starten. Doch im Hinblick auf den Herbst und Winter musste eine neue Probensituation gefunden werden. Die jetzige Situation gibt es leider noch nicht her, sicher im Probenraum zu proben, doch nun ist seit ein paar Wochen eine andere Lösung gefunden: Die Musiker sind in die Scheune von Familie Drüing gezogen. Somit kann der Abstand gut eingehalten und der große Raum gut belüftet werden. Damit in der kalten Jahreszeit auch niemand frieren muss, wurde eine Heizung organisiert, die für ausreichend Wärme sorgt. Somit können alle Musiker mit neuem Elan und einem neuen Dirigenten in die Proben starten.