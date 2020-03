Am Samstag, den 29.02.20 fand das traditionelle Glühweinkonzert der Blaskapelle Harmonie Lembeck am Heimathof statt. In lockerer Atmosphäre an Stehtischen und mit Fotos aus dem Alltag der Harmonie konnten die Gäste den Glühwein genießen. Außerdem sorgte der Deutener Chor „Mixed Pickles“ mit einem abwechslungsreichen Repertoire für gute Stimmung. Musikalisch zeigte die Harmonie ihre gesamte Bandbreite. Je später der Abend wurde, desto bekannter wurden die Stücke und die Freunde der Harmonie stimmten bei vielen Liedern laut mit ein.