Die erste PIA Klasse, die am Anna-Zillken-Berufskolleg seit August 2020 die neue praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in absolviert, lässt sich auch durch die Corona Maßnahmen in ihrer Motivation kaum bremsen.



Im Gegenteil: Die ersten Monate haben die Auszubildenden trotz vieler Einschränkungen sehr erfolgreich absolviert und steuern jetzt auf die „Halbzeit“ im ersten Ausbildungsjahr hin.

Diese Ausbildung ist so konzipiert, dass Schule und Praxiseinrichtungen über drei Jahre hinweg eng zusammenarbeiten, um durch eine lernintensive Verbindung zwischen Theorie und Praxis bei den Studierenden eine hohe Professionalität für ihre Arbeit mit Kindern zu erreichen.

Informationen zur PIA Ausbildung, die von Beginn an vergütet wird, und zum Bewerbungsverfahren sind beim Berufskolleg und den beteiligten Trägern erhältlich unter Tel. 0231/528324 oder www.anna-zillken-berufskolleg.de.