„Welche zwei Kirchen sind die höchsten Gotteshäuser?“ - Wer die Antwort auf diese Frage kennt oder diese gerne beantwortet haben möchte, ist bei diesem ganz besonderen Event genau richtig: Dem großen Deutschlandquiz am Sonntag, dem 29. März 2020, um 15 Uhr im café balou. Hierfür ist der Verein Bürger Europas e.V. aus Berlin mit seiner informativen und preisgekrönten Veranstaltungsreihe rund um das Thema „Heimat“ im balou zu Gast. Ob im Team oder allein: Mit modernen und professionellen TED-Abstimmungsgeräten ausgestattet können bis zu 100 Teilnehmer aktiv mitraten und ihr Wissen über Deutschland und unser Bundesland Nordrhein-Westfalen auf die Probe stellen. Ähnlich wie Günther im TV führt die charmante und erfahrene Moderatorin Franca Könik an diesem Nachmittag durch die insgesamt acht vielseitigen Themenkomplexe wie u.a. „Sprache, Nationalität und Religion“, „Geschichte und Tradition“ „Kultur, Sport und Medien“. Hier ist für jeden Teilnehmer etwas dabei, denn neben den abwechslungsreichen Themenbereichen variieren auch die Schwierigkeitsgrade der Fragen. An diesem Nachmittag können Jung und Alt gemeinsam zeigen, was sie wissen – und dazulernen.

Neben spannenden und kniffligen Aufgaben zu Deutschland werden bei diesem vom

Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat geförderten Quizformat zudem auch interessante Fragen zu unserer Region Nordrhein-Westfalen zu beantworten sein, die uns unserer Heimat noch näher bringt. Dabei wird Köpfchen aber auch Schnelligkeit belohnt: Es locken kleinere und größere Sachpreise, auf die sich die Gewinner freuen können. Dieses Quiz ist ein rundum spaßiger und informativer Nachmittag für die ganze Familie, bei dem auch die Rolle Deutschlands in der EU diskutiert wird.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.