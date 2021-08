Ich war Heute mal in das Museum der Halle 77 Im Defdahl 12

das Museum hat freien Eintritt und ist was für Youngtimer Fans.

Man kommt sich vor wie auf einer Zeitreisse allein der Geruch erinnert ein

an früher und natürlich die schönen alten Autos alle Marken vertreten

und die ganze Umgebung im Musem ist an die Zeit angepasst Das

Personal Ist super freundlich.