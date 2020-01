„Januar 2020“ im Tresor.West in Dortmund-Hörde

Im neuen Jahr geht es jeweils freitags und samstags an vier Wochenenden weiter.

Der gebürtige Greifswalder Alexander Kowalski zog in den 1980er Jahren mit seiner Familie nach Berlin. Dort zog es ihn schnell in die Techno Szene. Bald kaufte er regelmäßig die neuesten Techno- und House-Platten aus Detroit und Chicago im Berliner Plattenladen Hard Wax, der 1989 eröffnet wurde. Im Sommer 1997 feierte Alexander Kowalski sein Debüt im legendären Tresor Club, der internationale Magnet und das Herz der Technostadt Berlin. Er etablierte sich zu 100% als Live-Künstler: die schweißtreibende Energie seiner Live-Acts und die Interaktion mit dem euphorischen Publikum prägten seine Karriere von Anfang an. 1999 kam er bei Heiko Laux für sein Label Kanzleramt unter Vertrag. 2001 erschien „Echoes", Alexanders sensationelles Debütalbum mit seinem visionären Dubtechno-Design. Im folgenden Jahr gelang ihm mit „Progress“, seinem zweiten Longplayer, der Durchbruch. Er vermischte Techno-Arrangements mit melodischen Gesangslinien. Der Track „All I Got To Know“ mit Sänger Raz Ohara war in der damaligen Club- und Festivalsaison ein Hit. Im Jahr 2003 wurde das Album „Response" veröffentlicht. Er war Headliner der Dortmunder Mayday, bei Time Warp, Melt !, SonneMondSterne und anderen große Festivals. Er bekam zahlreiche Auszeichnungen und Top-Platzierungen im Groove- und Raveline-Magazine. Darüber hinaus erwies er sich auch als außergewöhnlich Talent als Remixer für Acts wie Dave Gahan, Agoria, Paul Kalkbrenner, Sascha Funke oder Len Faki. http://www.soundcloud.com/damagemusicberlin

Black Asteroid aka Bryan Black kreiert seine eigene Techno-Musik, die auf Labels wie Mute und Kompakt veröffentlicht wurde. Bald war Bryan mit Depeche Mode und seiner Band Motor auf Tour und nahm Songs mit Martin Gore auf. Die erste EP „Engine“ wurde von Chris Liebing auf CLR-Platten releast. Sein Debütalbum als Black Asteroid wurde bei Last Gang Records veröffentlicht. Im Jahr 2018 gingen Black und Speedy J ins Studio, produzierten 12 Songs sowie eine Reihe von EPs für das Rotterdamer Label STOOR. https://soundcloud.com/blackasteroid

DJ Pete ist ein Augenzeuge von Technos Nullstunde in Berlin. Als Produzent, Remixer und internationaler DJ sowie als Teil der Hardwax-Plattenladen-Crew schrieb er schnell Berliner Technogeschichte. Seine Sets umfassen eine breite Palette der wichtigsten Strömungen der elektronischen Musik der letzten 20 Jahre. Sein energiegeladenes Djing basiert auf Loop-Techno mit einem Hauch von industriellen, härteren House-Tracks, dem sprichwörtlichen Berlin-Sound sowie klassischem US-Techno. Als DJ bevorzugt er immer noch die klanglichen und haptischen Qualitäten von Vinyl. 1995 veröffentlichte er als Teil von Scion sein Debüt „Emerge“ auf Chain Reaction, gefolgt von weiteren Produktionen unter seinem Solo-Pseudonym Substance sowie Remixe für Künstler wie Juan Atkins, Scuba, Robert Hood und Rhythm & Sound. https://soundcloud.com/peter-kuschnereit

Heron aka Martin Spittel ist seit seiner frühen Kindheit musikalisch geprägt durch vielfältige Einflüsse von Trash Metal bis Detroit Techno. Martin hat auch eine außergewöhnliche Leidenschaft für die Natur, das wilde Leben und vor allem Vögel. Diese Symbiose aus der Liebe zur Natur und den musikalischen Einflüssen seiner Kindheit ist eine direkte Widerspiegelung von Herons gesamtem Leben und Werdegang. Als er nach Münster umzog, war das der Startschuß für seine Karriere. 2008 gründetet er sein eigenes Label „Limikola“. Die harte Arbeit zahlte sich Anfang 2008 während der Saisoneröffnung bei Time Warp aus, als Richie Hawtin alle drei Tracks seiner Retro-EP spielte. Es folgten Veröffentlichungen auf Labels wie Synewave, Supdub, Swap, micro.fon, Prosthetic Pressings und Hans Bouffmyhres Sleaze Records. Er remixte Damon Wilds Techno-Klassiker „Avion" und releaste auf Kevin Saundersons KMS Records. https://soundcloud.com/heron

Samuli Kemppi ist ein in Helsinki ansässiger Produzent, DJ, Radiomoderator und Label-Inhaber. Samuli ist mit über 30 Veröffentlichungen, zahlreichen Remixen und Auftritten von Buenos Aires bis Shanghai einer der bekanntesten Techno-Exporte aus Finnland. Kemppis Musikstil schöpft aus den tieferen Frequenzen von Techno und experimenteller Musik. Er spielt live und als DJ. https://soundcloud.com/samulikemppi

Umwelt. Seit seinen ersten Underground-Partys und Raves liebt er heftigen, rohen und analogen Sound. Er ist Gründer von „Rave or Die“ und des Labels New „Flesh Records“ und verfügt über mehr als 40 Veröffentlichungen, die ihn zu einem der produktivsten, französischen Elektronikproduzenten machen. 2016 kam sein zweites Album mit dem Titel „Days of Dissent“ heraus, das auf Boidae veröffentlicht wurde. Der in Lyon lebende Künstler ist ein Vinyl- und Analogfreak. https://youtu.be/Z-zBQOE3cbo

Reeko aka Juan Rico wurde 1981 in Oviedo in Asturien geboren und ist seit 1997 DJ. Seine erste Veröffentlichung im Jahr 2002 gelang ihm auf dem schwedischen Label „Emergence“. Seine Technoproduktionen wurden auf Labels wie Theory, Main out, Integrale Muzique, Deafmosaic, Inceptive, Rxxistance, Trece Records, Symbolismus, Planetrhythm oder Palicavonzvreca veröffentlicht. Reeko schuf 2003 sein eigenes Label „Mental Disorder“. Er arbeite mit dem belgischen Label MusicMan zusammen, dem Zuhause des reinsten europäischen Technos. 2008 schließt sich Reeko der Techno-Crème an: der PoleGroup. An der Spitze dieser Gruppe steht Oscar Mulero, unbestreitbarer Anführer des dunkelsten iberischen Technos, zusammen mit dem asturischen Duo Exium und Christian Wünsch. Der jüngste Neuzugang in diesem Team ist Architectural. https://soundcloud.com/hate_music/reeko-hate-podcast-125

Tensal aka Héctor Sandoval ist 50% von Exium. Sein eigenes Label heißt ebenfalls Tensal. Er hat für die renommiertesten Underground-Techno-Mix-Serien gemixt, wie sie unter anderem von Fabric, Trax oder Mixmag veröffentlicht wurden. Live-Auftritte von Tensal nehmen normalerweise die Form von DJ-Sets an, die alle Facetten von Techno erforschen. In den letzten fünf Jahren hat er über fünfzig Länder auf der ganzen Welt besucht. Im selben Zeitraum veröffentlichte er über fünfzig Vinyls auf Labels wie Polegroup, Modularz, Mord, Falling Ethics, Arcing Seas, Kynant, Float, Ownlife, Attic, Propaganda, Tensal Records und dem legendären schottischen Label Soma Records. Soma veröffentlichte 2018 sein Debütalbum. Tensal ist auch ein produktiver Remixer und hat die Arbeit von Künstlern wie Electric Indigo, Slam, Oscar Mulero oder dem Soma-Klassiker von 1998 von Envoy, „Dark Manoeuvres" neu interpretiert. https://www.youtube.com/watch?v=a4u7aXeorvE

Groovy House mit Techno Eindrücken: Robert Drewek ist inspiriert von den frühen Frankfurter Clubs XS und Omen und begann seine DJ-Karriere im Jahre 1994. In den Jahren 2004 bis 2007 war Robert Resident DJ im Monza Club. Seit 2004 veröffentlichte Robert einige eigene Produktionen auf Labels wie Housewax, i220, UNLEASH und HOUSEWORX. Von 2000 bis 2007 hat er für den Musikvertrieb ELP Medien in Offenbach gearbeitet. Ende 2007 verließ Robert ELP Medien und startete seinen eigenen Plattenvertrieb DBH-Music. Seit 2014 hat Robert mit RAWAX seinen eigenen monatlichen Termin im Tresor. https://soundcloud.com/robert-drewek

VCO (Voltage Controlled Oscillator) ist ein Nebenprojekt des in Berlin lebenden Künstlers Artik, mit Einflüssen aus Electro, Acid, D&B bis Hip-Hop oder 90er UK Bass. Er ist Resident der Eventreihe „Same Bitches“. https://soundcloud.com/vcoscillator

„Tresor.West Klubnacht x Alexander Kowalski“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

10.01.2020 (Freitag) ab 23 Uhr

T.W. Floor: Alexander Kowalski (Damage Music, Tresor Records), Heron (Soma) und DJ Ro (Tresor)

UFO Floor: t-wyn (Backyard, Salon des Amateurs) und Elmaskaya (Société)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/496045084656889/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1368724

„Tresor.West x Substance“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

11.01.2020 (Samstag) ab 23 Uhr

T.W. Floor: DJ Pete aka Substance (Chain Reaction) und HGR (Tresor)

UFO FLoor: Mr. Fries (WOLF Music) und Robin Tasin (3D)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/794969097651094/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1368730

„Tresor.West x Umwelt“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

17.01.2020 (Freitag) ab 23 Uhr

T.W. Floor: Umwelt (New Flesh, Rave Or Die), Alavux LIVE und Fear Of Color (Berlin)

UFO Floor: Daniel Fritschi (Level Records) und Sebastian Rebig (Parat)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/2532629193679559/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1368746

„Tresor.West x Reeko x Black Asteroid“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

18.01.2020 (Samstag) ab 23 Uhr

T.W. Floor: Reeko (PoleGroup), Black Asteroid (Last Gang, CLR) und Ron Wilson (777, Tresor)

UFO Floor: VCO (Same Bitches) und SV3N (Skizze, Tresor)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/1079556259103404/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1368748

„Tresor.West Klubnacht“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

24.01.2020 (Freitag) ab 23 Uhr

T.W. Floor: Milton Bradley aka Alien Rain (Do Not Resist The Beat), Sebastian Bayne (IF? Records) und Mischa (Hard Wax, Tresor)

UFO Floor: Vivian Koch (Omnidisc, a.r.t.less) und Richard Zepezauer (n s y d e)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/789626111504399/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1368749

„Tresor.West x Tensal“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

25.01.2020 (Samstag) ab 23 Uhr

T.W. Floor: Tensal (PoleGroup) und Justin Tinderdate (Purify)

UFO Floor: Claire Morgan (Haul Music) und Mischa (Hard Wax, Tresor)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/859685484481128/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1368751

„Tresor.West x Samuli Kemppi“ im Tresor.West, Dortmund-Hörde

31.01.2020 (Freitag) ab 23 Uhr

T.W. Floor: Samuli Kemppi (Power of Voltages) und Bleeding Midi (Canvas)

UFO x RAWAX Floor: Robert Drewek (Rawax, DBH Music) und Elbee Bad (Rawax, Nu Groove)

Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund

Facebook: https://www.facebook.com/events/594887771311055/

RA: https://www.residentadvisor.net/events/1368752

