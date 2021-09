Als Ort der Kunst hat sich das Torhaus am Rombergpark etabliert, nun soll es Raum für Ausstellungen weiterer Künstler schaffen. Die Städtische Galerie Torhaus Rombergpark öffnet sich für vier neue Ausstellungsreihen ab dem nächsten Jahr.

Das Torhaus Rombergpark, 1681 als Teil des Wasserschlosses Brünninghausen erbaut, ist heute städtische Kunstgalerie. Über eine Wendeltreppe erreicht man den etwa 100 qm großen, halbrunden Saal, in dem seit 1968 Künstler ihre Arbeiten präsentieren. Ab 2022 lockt die städtische Galerie mit gleich vier neuen Ausstellungsformaten zum Rombergpark und erweitert damit den Kreis der ausstellenden Kunstschaffenden.

Auch weiterhin soll es jährlich acht Ausstellungen der beiden Künstlerverbände sowie der zwei Berufsverbände für bildende Künstler geben. Dazu kommen jedoch vier Ausstellungen, mit denen sich das Torhaus neuen Zielgruppen öffnet: In der Reihe „Torhaus Kollektiv“ kommen Künstler-Kollektive zum Zuge, die mindestens aus drei Künstlern bestehen, dauerhaft zusammenarbeiten oder sich projektbezogen als Kollektiv zusammenschließen.

Neues Format

Unter dem Titel „Torhaus Weltweit“ können etwa Künstler nichtdeutscher Herkunft oder Gastkünstler ausstellen. Möglich sind auch Bewerbungen, die thematisch einen internationalen Zugang haben. Das Ausstellungsformat „Torhaus Neue Akzente“ richtet sich an alle, die innerhalb der letzten drei Jahre ihren Hochschulabschluss in einer künstlerischen Disziplin gemacht haben. Im Programm „Torhaus Neue Wege“ können sich schließlich Neu-Dortmunder um eine Ausstellung bewerben, die in den vergangenen drei Jahren zugezogen sind. Bewerben können sich Künstler, die eine künstlerische Ausbildung abgeschlossen haben oder eine mehrjährige, kontinuierliche Ausstellungspraxis an Museen, Kunsthallen oder Kunstvereinen vorweisen können.

Der Bewerbungsbogen kann unter dortmund.de/torhaus heruntergeladen werden. Der Ausschreibungszeitraum endet am 20.Oktober. Bewerbungen per E-Mail an Kulturbüro der Stadt Dortmund, Katrin Gellermann, kgellermann@stadtdo.de, Tel. 50 25 177. Infos und Bewerbungsformular unter dortmund.de/torhaus.