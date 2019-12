Zwei Jahre lang hat Susanne Bohne an ihrem kleinen Traum gearbeitet, getüftelt, Ideen gesucht, viele davon gefunden und wieder einige der Ideen verworfen - bis er dann fertig war. Ihr erster Roman. Doch Autoren wissen es, der größte Knackpunkt beim Thema "eigenes Buch" ist die Veröffentlichung.

Und das ist der alleinerziehenden Mutter aus Sölde ebenfalls geglückt - im Rowohlt Taschenbuchverlag. Ganz klassisch hat sie sich bei Verlagen mit einer Leseprobe beworben. "Ich habe es einfach gewagt, aber nicht unbedingt daran geglaubt. Ich hatte aber großes Glück und auch Glück mit den Lektoren", ist sie auch noch Wochen nach der guten Nachricht hörbar positiv geschockt. "Es war bisher eine ziemlich aufregende Zeit und ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich bei einem so großen Publikumsverlag unterkommen würde. Aber manchmal werden ja Träume tatsächlich wahr."

Ellas Haus ist schiefer denn je

Ihr (Liebes)Roman "Das schräge Haus" ist nun bei rororo erschienen.Wäre die Hauptfigur Ella ein Haus, dann eins mit schrägem Giebel. Findet zumindest Mina, in deren Ruhrpott-Schrebergarten-Welt Ella aufwächst. Dort, wo die Sommer golden sind und Glühwürmchen Wünsche erfüllen, oder manchmal auch nicht. Schön und wundersam ist es hier – bis zu jenem Sonntag im Juni, nach dem nichts mehr sein wird, wie zuvor…

26 Jahre später sind die Sommer nur noch heiß, die Glühwürmchen verschwunden und Ellas Haus schiefer denn je. Aber damit ist sie nicht allein, denn in ihrer psychologischen Praxis geben sich Menschen die Klinke in die Hand, die alle mit ihren eigenen Schrägheiten zu kämpfen haben. Auch Herr Oebing, der gern Krümelmonster-T-Shirts trägt und seine Frau Traurigkeit pflegt.

"Und man kann sich natürlich denken, dass diese beschriebene Ruhrpott-Stadt auch Dortmund ist", sagt Susanne Bohne auf die klassische Frage, wie viel "Autobiografisches" denn in ihrem Roman stecke. "Es sind viele schräge Figuren dabei, teilweise auch typisch aus dieser Gegend. Und natürlich ist ein Roman auch immer davon beeinflusst, was man selbst erlebt hat, denkt und fühlt."

Ein zentrales Thema ist dabei auch die Einsamkeit. "Man kann sich in der Gesellschaft so schnell verloren vorkommen, weil das Leben auch nicht immer so einfach ist", so die Autorin.

Ihr Roman ist jedenfalls voller liebenswert verschrobener Figuren, der zeigt: Egal wie schräg – irgendwie wird es schon gehen, im Leben. Das tut es immer. Und manchmal wird es sogar richtig schön.

Susanne Bohne selbst findet, dass Humor eine gute Überlebensstrategie ist und dass die kleinen Dinge des Lebens oft größer sind, als sie scheinen.

Humor - eine gute Überlebensstrategie

Wie stellt man sich denn die Arbeit an so einem Roman vor? Alleinerziehend und berufstätig, da bleibt natürlich hauptsächlich die Abendzeit zum Schreiben, erläutert Susanne Bohne. So manche Nachtschicht wurde eingelegt, manchmal schrieb es sich wie von selbst und machte Spaß. Und manchmal war es eben auch Arbeit und die Dortmunderin musste sich einen kleinen Schubs geben, wieder am Roman zu werkeln.

Neues ist übrigens schon zumindest in einer kleinen ersten Stufe geplant: "Es ist da etwas in der Schublade." Aber lassen wir Susanne Bohne doch erst einmal den aktuellen Roman genießen. So sieht sie es übrigens auch. "Es ist natürlich jetzt erst einmal spannend zu sehen, wie das Buch laufen wird. Meine Lektorin meinte, dass es ein typisches Lieblingsbuch für Buchhändler sein könnte." Und die Veröffentlichung vor Weihnachten dürfte sicher auch ein guter Zeitpunkt sein.

